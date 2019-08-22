Бесполезная семёрка. G7 теряет своё значение на международной арене
Эксперты в эфире НСН рассказали, каковы шансы России вернуться в клуб, и так ли важен сегодня формат «Большой восьмёрки».
Условием для возвращения России в G8 должно стать возвращение Крыма Киеву и прекращение боевых действий в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, по его мнению, возращение моряков и заключённых Москвой может стать серьёзным сигналом миру, что она готова «вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».
Тема возвращения России в G8 появилась после переговоров Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном. После встречи французский лидер смог убедить позвать Россию на саммит «Большой семёрки» в будущем году своего американского коллегу Дональда Трампа. Теперь необходимо согласие всех стран-членов международного клуба. Обсудить с мировыми лидерами этот вопрос Трампу предстоит в ближайшие выходные, когда в Биаррице состоится ежегодная встреча.
Однако Украина, ставшая яблоком раздора в истории с выходом России из формата G8, превратившегося в G7, может заручиться поддержкой некоторых участников «Большой семёрки», заметил в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар. Тем не менее, по его мнению, право решающего голоса останется за Вашингтоном и Парижем.
«Макрон сделал сенсационное заявление, он хочет строить общую Европу с Россией от Лиссабона до Востока. Это намного больше, чем приглашение в "Большую семёрку". Мне кажется, большинство членов большой семёрки будут за возвращение России. Америка, Франция, Италия уж точно, особенно при нынешнем правительстве. Думаю, японцы тоже жаждут начать экономическую торговлю с Россией. Выступать против абсолютно точно будет канадское правительство, там очень сильное украинское лобби. И немцы будут в очень сложном положении. Госпожа Меркель постоянно выступает, что Россию надо наказать за Украину и так далее. Меркель считает, что в дипломатии должна действовать политика, ориентированная на ценности, где права человека превыше всего. Поэтому украинская проблема будет рассматриваться не с точки зрения интересов. Однако голос американцев и французов будет решающим, и Англию и Бориса Джонсона могут не послушать, хотя и он тоже будет против»,— поделился прогнозом Рар.
Как бы ни легли карты на стол международной политической игры, само время диктует изменения таким форматам как G8, добавил в эфире НСН представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма. Мировое сообщество постепенно понимает — без России ему никуда.
«Политические лидеры ведущих стран мира прекрасно понимают, что чем дальше, тем больше инициатива будет переходить от них к другим международным форматам, более широким, таким как G20. И нынешние предложения – это попытка Запада как-то вскочить в этот уходящий экспресс. Многие мировые проблемы без участия таких стран как Россия и Китай просто нельзя рассматривать», — заметил дипломат.
Что касается виновницы этих обсуждений, Россия ожидает конкретных предложений по возвращению к формату «Большой восьмёрки». Об этом накануне заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — заявила она. Дипломат призвала перевести эту тему из публично-развлекательного обсуждения в деловую плоскость, раз «семёрка» позиционирует себя как серьёзный формат.
Напомним, формат G8 был закрыт по инициативе его зарубежных участников в 2014 году. Ему на смену пришёл клуб G7 с тем же составом, исключая Россию: Италия, Франция, Германия, США, Канада, Великобритания и Япония. Страны пришли к решению отказать Москве в участии из-за присоединения к России Крыма.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Поехали!» Робота «Фёдора» успешно отправили в космос
- Новости за ночь: Пентагон хочет включить все новое вооружение РФ в СНВ-3
- Зеленский предложил обменять Крым на возвращение России в G7
- Российское посольство напомнило американцам о подвиге Советского Союза
- «Олимпиакос» обыграл «Краснодар» с разгромным счетом