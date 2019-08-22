Бесполезная семёрка. G7 теряет своё значение на международной арене

Условием для возвращения России в G8 должно стать возвращение Крыма Киеву и прекращение боевых действий в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, по его мнению, возращение моряков и заключённых Москвой может стать серьёзным сигналом миру, что она готова «вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

Тема возвращения России в G8 появилась после переговоров Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном. После встречи французский лидер смог убедить позвать Россию на саммит «Большой семёрки» в будущем году своего американского коллегу Дональда Трампа. Теперь необходимо согласие всех стран-членов международного клуба. Обсудить с мировыми лидерами этот вопрос Трампу предстоит в ближайшие выходные, когда в Биаррице состоится ежегодная встреча.

Однако Украина, ставшая яблоком раздора в истории с выходом России из формата G8, превратившегося в G7, может заручиться поддержкой некоторых участников «Большой семёрки», заметил в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар. Тем не менее, по его мнению, право решающего голоса останется за Вашингтоном и Парижем.