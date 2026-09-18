В зарубежных базах для обучения ИИ аналитики нашли сотни песен Басты и Билана

В основе анализа — сведения из проекта AI Watchdog, который ведёт американский журнал The Atlantic. В рамках этого проекта исследовали содержимое баз данных компании Laion и команды разработчиков Sleeping AI: в первой хранится информация о 12,3 миллионах композиций, во второй — о 9,7 миллионах.

Источниками материалов стали YouTube (оттуда попали сами песни) и сайт Genius (с него — тексты). Среди российских артистов больше всего треков в этих базах оказалось у Басты: в Laion зафиксировано 193 его песни, в Sleeping AI — 104.

За Бастой по объёму присутствия в базах следуют Feduk (150 треков в Laion и 91 — в Sleeping AI) и Сергей Лазарев (144 и 118 соответственно). Также в датасетах обнаружено значительное количество работ Димы Билана (140 и 119), группы «Звери» (135 и 41), Леонида Агутина (119 и 38), Егора Крида (99 и 80), а также Вани Дмитриенко (50 и 24).

Помимо аудио и текстов, для обучения ИИ потенциально могли задействовать и видеоматериалы с артистами. Так, в базах выявили 17 роликов с Сергеем Лазаревым и 28 — с Егором Кридом.

Представители музыкальной сферы подчёркивают: создатели нейросетей обычно не ставят лейблы в известность о том, что используют их контент для обучения моделей. Как пояснила генеральный директор «ON лейбла» Надежда Бойчевски, разработчики нередко ссылаются на то, что берут данные из открытых источников в интернете. По мнению эксперта, к таким источникам могут относиться и бесплатные пиратские площадки.

Гендиректор НФМИ Никита Данилов подтвердил: сегодня практически любой контент, оказавшийся в публичном доступе, может быть задействован для тренировки нейросетей без согласия автора.

При этом за границей постепенно складывается практика заключения лицензионных соглашений с правообладателями для обучения ИИ. Например, в ноябре 2025 года Warner Music Group и сервис Suno анонсировали партнёрство: они планируют разрабатывать модели, обученные на треках артистов лейбла на легальной основе. Аналогичное соглашение заключили Universal Music Group и Udio.

В России же, по оценке Данилова, музыканты находятся в менее защищённом положении: действующий закон о поддержке развития ИИ даёт разработчикам возможность использовать авторские материалы без получения разрешения. Эксперт считает, что отрасли необходим чёткий и прозрачный механизм лицензирования. Эту позицию поддержал и Денис Глазин, A&R‑директор лейбла S&P Digital.

Ранее организатор Международного форума музыкальной индустрии «Colisium» Сергей Бабич сказал НСН, что музыкальная индустрия переживает турбулентность: ИИ генерирует треки быстрее, чем авторы пишут куплеты, стриминговые платформы упираются в потолок аудитории, а билеты на концерты дорожают.

