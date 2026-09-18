Минздрав отметил рост числа медиков в 2026 году

Тенденция увеличения количества медицинских работников отмечается в России по итогам первой половины текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметили в ведомстве, по данным Формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», в 2025 году выросло число медработников государственных и муниципальных медорганизаций.

«Эта же тенденция наблюдается и по итогам первого полугодия 2026 года», - указывает министерство.

Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами используется в том числе целевая подготовка специалистов.

Минздрав также напомнил, что в РФ действует комплекс механизмов, направленных на совершенствование кадровой политики в здравоохранении в регионах. Ключевые направления - расширение мер социальной поддержки, включая жилищные, компенсационные, стимулирующие выплаты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ряду регионов выделят дополнительно свыше 300 млн рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», это поможет привлечь порядка 500 медиков в организации здравоохранения в сельской местности, малых городах и удаленных поселках, пишет Ura.ru.

