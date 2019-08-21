СМИ: Трамп поддержал идею Макрона пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп принял предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, сообщила в Twitter корреспондент CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, глава Белого дома поднимет вопрос о присутствии Москвы на саммите G7 в США в следующем году на встрече «Большой семерки» в эти выходные, 24-26 августа во французском Биаррице, сообщает Ura.ru.

Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. Глава США назвал присутствие Москвы в группе целесообразным.