ФСБ задержала мужчину, готовившего диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии
ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии, которую готовил гражданин России по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Силовики пресекли противоправную деятельность россиянина 1986 года рождения, уроженца Черниговской области УССР. Отмечается, что в 2024 году мужчина, находясь на украинской территории, через мессенджер Telegram установил контакт с куратором из Службы безопасности Украины.
«В 2025 году... в рамках гуманитарного обмена, он въехал в Российскую Федерацию для подготовки и осуществления диверсионно-террористической деятельности на объекте жизнеобеспечения региона – газопроводе, расположенном на территории Майского района КБР», - подчеркнули в ФСБ.
Злоумышленника задержали при попытке изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, которое было предназначено для совершения преступления. Против фигуранта возбудили уголовные дела о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и боеприпасов, госизмене. Мужчина заключен под стражу, он дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
Ранее ФСБ задержала в Московском регионе жителя Севастополя, который по заданию Киева готовил контрабандные поставки вооружения и военной техники на Украину, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России
- «Грузовик денег!» Почему Канье Уэст «стер» с сайта концерты в России
- Кассиры и эйчары исчезнут? Как компании будут оптимизировать штат
- ФСБ задержала мужчину, готовившего диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии
- Организатор объяснил пропажу с сайта сведений о концертах Канье Уэста в России
- С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
- В зарубежных базах для обучения ИИ аналитики нашли сотни песен Басты и Билана
- Минздрав отметил рост числа медиков в 2026 году
- В Махачкале из-за атаки БПЛА повреждена квартира
- На Камчатке на избирательном участке появился кот-наблюдатель