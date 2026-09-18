ФСБ задержала мужчину, готовившего диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

«В 2025 году... в рамках гуманитарного обмена, он въехал в Российскую Федерацию для подготовки и осуществления диверсионно-террористической деятельности на объекте жизнеобеспечения региона – газопроводе, расположенном на территории Майского района КБР», - подчеркнули в ФСБ.

Злоумышленника задержали при попытке изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, которое было предназначено для совершения преступления. Против фигуранта возбудили уголовные дела о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и боеприпасов, госизмене. Мужчина заключен под стражу, он дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ задержала в Московском регионе жителя Севастополя, который по заданию Киева готовил контрабандные поставки вооружения и военной техники на Украину, пишет Ura.ru.

