Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России
Актрисе Ольге Будиной присвоено звание заслуженной артистки России. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.
Будина получила почетное звание за большие заслуги в культуре и искусстве и «многолетнюю плодотворную деятельность».
Ольге Будиной 51 год, пишет Ura.ru. Актриса известна по ролям в картинах «Романовы. Венценосная семья», «Граница. Таежный роман», «Московская сага» и других фильмах и сериалах. В 2001 году артистка стала лауреатом Государственной премии РФ.
Ранее звание заслуженной артистки РФ присвоили актрисе Валерии Ланской.
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