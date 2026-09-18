Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России

Актрисе Ольге Будиной присвоено звание заслуженной артистки России. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.

Будина получила почетное звание за большие заслуги в культуре и искусстве и «многолетнюю плодотворную деятельность».

Ольге Будиной 51 год, пишет Ura.ru. Актриса известна по ролям в картинах «Романовы. Венценосная семья», «Граница. Таежный роман», «Московская сага» и других фильмах и сериалах. В 2001 году артистка стала лауреатом Государственной премии РФ.

Ранее звание заслуженной артистки РФ присвоили актрисе Валерии Ланской.

