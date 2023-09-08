Ким Кардашьян попросила Байдена защитить армян
Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян обратилась к президенту США Джо Байдену по поводу конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.
Телезвезда попросила администрацию Белого дома повлиять на Азербайджан и предотвратить новую эскалацию в регионе. Правительству США необходимо «остановить геноцид армян», написала фотомодель на своей странице в соцсети X (заблокирована в РФ).
По мнению Кардашьян, Баку использует голод в качестве оружия против армян в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Азербайджан сосредотачивает войска на границе с Нагорным Карабахом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru