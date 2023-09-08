Ким Кардашьян попросила Байдена защитить армян

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян обратилась к президенту США Джо Байдену по поводу конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

«Ответные меры»: Названы причины вывода войск Азербайджана на границу с Арменией

Телезвезда попросила администрацию Белого дома повлиять на Азербайджан и предотвратить новую эскалацию в регионе. Правительству США необходимо «остановить геноцид армян», написала фотомодель на своей странице в соцсети X (заблокирована в РФ).

По мнению Кардашьян, Баку использует голод в качестве оружия против армян в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Азербайджан сосредотачивает войска на границе с Нагорным Карабахом, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Sputnik
ТЕГИ:Джо БайденСШААрмения

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