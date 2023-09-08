Ким Кардашьян попросила Байдена защитить армян

Телезвезда попросила администрацию Белого дома повлиять на Азербайджан и предотвратить новую эскалацию в регионе. Правительству США необходимо «остановить геноцид армян», написала фотомодель на своей странице в соцсети X (заблокирована в РФ).

По мнению Кардашьян, Баку использует голод в качестве оружия против армян в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Азербайджан сосредотачивает войска на границе с Нагорным Карабахом, сообщает «Радиоточка НСН».

