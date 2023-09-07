СМИ сообщили о похищении в Армении пророссийского блогера Бадаляна
7 сентября 202317:50
Неизвестные похитили пророссийского блогера Мику Бадаляна у входа в гостиницу армянского города Горис, сообщает Telegram-канал Primakov.
Свидетель сообщил, что это произошло накануне примерно в 21:00. Бадаляа ранее арестовывали по политическим мотивам, уточняют СМИ.
Известно, что за сутки до похищения Бадалян выступил на радио «Спутник», где высказал критику в адрес армянских властей.
«Не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире», - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru