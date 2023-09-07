«Принуждение к миру»: В Азербайджане предрекли «спецоперацию» в Карабахе
Азербайджанская армия будет действовать аккуратно, чтобы не пострадали российские миротворцы и отношения между Баку и Москвой, отметил в эфире НСН политолог Тофик Аббасов.
Азербайджан может начать "антитеррористическую" операцию в Нагорном Карабахе, так как Армения не хочет выводить оттуда свои вооруженные силы, заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов в интервью НСН.
Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан вывел войска к границе с Арменией. По его словам, накопление войск замечено и на разделительной линии с Нагорным Карабахом. Пашинян считает, что ситуация является взрывоопасной. Аббасов отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном, скорее всего, не получится решить мирным путем.
«Допускаю, что будут боевые действия. Скорее всего, это будет антитеррористическая операция и операция по принуждению к миру, потому что других вариантов не получается. Армения обязалась в свое время разоружить и вывести остатки своих вооруженных сил с территории Азербайджана. Даже четвертый пункт трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года предписывал, что Армения в течение короткого времени должна будет обеспечить вывод своей техники и вооруженных формирований. Российские миротворцы должны были контролировать этот процесс, но, к сожалению, этого не произошло», - сказал Аббасов.
Он отметил, что в случае проведения антитеррористической операции азербайджанская армия будет действовать аккуратно, чтобы не пострадали российские миротворцы и отношения между Баку и Москвой.
«В Армении и ее пятой колонне внутри Азербайджана есть люди, которые очень стараются, чтобы столкнуть лбами азербайджанских и российских военных, это их голубая мечта. Даже если азербайджанская армия предпримет какие-то необходимые меры, то действовать она будет очень аккуратно, чтобы не пострадали российские миротворцы и не был нанесен ущерб российско – азербайджанским отношениям», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 6 сентября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Нагорного Карабаха. В интервью венгерскому изданию Magyar Demokrata он заявил, что в Баку намерены оставить вражду между республиками и начать новый этап в двусторонних отношениях. При этом он напомнил, что в апреле Ереван выступил с устным признаем того, что Карабах не входил в состав Армении.
Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные боевые действия. В том же году, 9 ноября, было подписано трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы, передает «Радиоточка НСН».
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