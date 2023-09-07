«Принуждение к миру»: В Азербайджане предрекли «спецоперацию» в Карабахе

Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан вывел войска к границе с Арменией. По его словам, накопление войск замечено и на разделительной линии с Нагорным Карабахом. Пашинян считает, что ситуация является взрывоопасной. Аббасов отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном, скорее всего, не получится решить мирным путем.

«Допускаю, что будут боевые действия. Скорее всего, это будет антитеррористическая операция и операция по принуждению к миру, потому что других вариантов не получается. Армения обязалась в свое время разоружить и вывести остатки своих вооруженных сил с территории Азербайджана. Даже четвертый пункт трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года предписывал, что Армения в течение короткого времени должна будет обеспечить вывод своей техники и вооруженных формирований. Российские миротворцы должны были контролировать этот процесс, но, к сожалению, этого не произошло», - сказал Аббасов.

Он отметил, что в случае проведения антитеррористической операции азербайджанская армия будет действовать аккуратно, чтобы не пострадали российские миротворцы и отношения между Баку и Москвой.

«В Армении и ее пятой колонне внутри Азербайджана есть люди, которые очень стараются, чтобы столкнуть лбами азербайджанских и российских военных, это их голубая мечта. Даже если азербайджанская армия предпримет какие-то необходимые меры, то действовать она будет очень аккуратно, чтобы не пострадали российские миротворцы и не был нанесен ущерб российско – азербайджанским отношениям», - резюмировал собеседник НСН.