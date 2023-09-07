В правящей партии Армении исключили вступление страны в НАТО

Вступление Армении в НАТО невозможно по «техническим и политическим» причинам. Об этом заявил член партии премьер-министра страны Никола Пашиняна Саргис Ханданян.

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«Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства», - сказал он.

Ханданян также раскритиковал ОДКБ, которая, по его мнению, «покинула Армению», а у самой страны сегодня скопилось «много вопросов» к Москве.

Ранее депутат Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Армения занимает деструктивную позицию по Нагорному Карабаху.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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