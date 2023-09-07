В правящей партии Армении исключили вступление страны в НАТО

«Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства», - сказал он.

Ханданян также раскритиковал ОДКБ, которая, по его мнению, «покинула Армению», а у самой страны сегодня скопилось «много вопросов» к Москве.

Ранее депутат Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Армения занимает деструктивную позицию по Нагорному Карабаху.



