В правящей партии Армении исключили вступление страны в НАТО
7 сентября 202315:36
Вступление Армении в НАТО невозможно по «техническим и политическим» причинам. Об этом заявил член партии премьер-министра страны Никола Пашиняна Саргис Ханданян.
«Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства», - сказал он.
Ханданян также раскритиковал ОДКБ, которая, по его мнению, «покинула Армению», а у самой страны сегодня скопилось «много вопросов» к Москве.
Ранее депутат Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Армения занимает деструктивную позицию по Нагорному Карабаху.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru