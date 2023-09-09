Пашинян решился на переговоры с Алиевым для деэскалации на границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону о своей готовности к переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы исключить деэскалацию ситуации на границе. Об этом Пашинян сказал Макрону в телефонном разговоре, сообщила пресс-служба правительства Армении.
«Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», – отмечается в официальном сообщении.
По информации пресс-службы, представители Армении и Франции обсудили ситуацию в связи с блокированием Лачинского коридора и «концентрацией азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха», ростом напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном.
По словам Пашиняна, он действует в рамках принципов, предусмотренных соглашениями от 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе, намереваясь решать все вопросы с соседним государством исключительно дипломатическими методами.
Ранее американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян обратилась к президенту США Джо Байдену по поводу конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. Телезвезда попросила администрацию Белого дома повлиять на Азербайджан и предотвратить новую эскалацию в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».
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