Яркий политик и друг России. Умер Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прожил яркую жизнь талантливого бизнесмена и медиамагната, скандального политика и любимца женщин. Он был одним из преданных друзей России.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет Corriere della Sera. По данным издания, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане.
На минувшей неделе Берлускони был госпитализирован. Позже стало известно, что состояние 86-летнего политика ухудшилось, оно оценивалось как очень тяжелое. В понедельник в клинику прибыли близкие Берлускони.
В апреле у экс-премьера Италии диагностировали лейкемию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Берлускони родился в Милане в 1936 году. Пока отец был на фронте, мать обеспечивала сына, дочь и родителей. Сильвио Берлускони учился в средней школе. После ее окончания захотел поступить на юридический факультет в Миланский университет и самостоятельно его оплачивать. Зарабатывал выступлениями с собственной музыкальной группой I quattro doctores. Учебу закончил с отличием в 1961 году.
Первый крупный коммерческий проект реализовал в сфере строительства - в 1961 году основал компанию Cantieri Riuniti Milanesi. В 1970-е годы строил жилой район Milano Due в Сеграте.
После этого Берлускони заинтересовался СМИ и телевидением. Он создал частный телеканал, который сумел конкурировать с государственным, а затем Canale 5 стал национальным и первым крупным коммерческим телевидением в Европе.
Кроме того, благодаря покупке в 1990 году издательской империи Mondadori, Einaudi и других издательств Берлускони получил контроль примерно над 40 процентами рынка периодических изданий Италии.
Бывший премьер-министр Республики 30 лет владел футбольным клубом «Милан». За это время он завоевал 28 официальных трофеев.
Первые выборы в качестве лидера движения «Вперед, Италия!» Берлускони выиграл в 57 лет, набрав 47% голосов избирателей. Это был его первый приход в большую политику. Берлускони возглавил правительство Италии, сформировав коалицию с ультраправыми. Сильвио Берлускони четырежды становился главой итальянского Совета министров (в 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011 годах). Практически каждая кампания сопровождалась скандалами, связанными с бизнесом и налогами или слухами вокруг политической и личной жизни Берлускони.
С президентом РФ Владимиром Путиным у итальянского экс-премьера складывались дружеские личные и деловые отношения. Они познакомились в июле 2001 года на саммите «большой восьмерки» в Генуе. Берлускони принадлежит идея создания координационного Совета Россия — НАТО, который должен был заверить «холодную войну».
Берлускони поддерживал Путина по многим вопросам политической повестки – по поводу Южной Осетии, Чечни и воссоединению с Крымом.
Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в комментарии «Известиям» высказал сожаления по поводу ухода из жизни столь яркого политика, как Берлускони.
«Это, безусловно, был яркий человек. Хотя многие и не знали его лично, но чувствовали его присутствие по его эмоционально заряженным выступлениям, порой довольно спорной позиции. Одним ярким политиком стало меньше, и это прискорбный факт», — отметил сенатор.
Политик также обратил внимание на то уважение, которое Берлускони всегда питал к России.
Ранее экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони был госпитализирован, сообщило агентство Ansa. Причиной госпитализации тогда стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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