Берлускони перевели из реанимации в обычную палату
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.
По данным издания, 86-летний политик идет на поправку. В последние несколько дней врачи отмечали постоянное улучшение его самочувствия, рассказали собеседники газеты.
Берлускони госпитализировали 5 апреля из-за пневмонии на фоне лейкоза. Ему назначили курс химиотерапии.
Экс-премьер ранее отреагировал на упрек президента Украины Владимира Зеленского, что он никогда не сталкивался с ужасами войны. По словам родившегося в 1936 году политика, он пережил бомбардировки ребенком, передает «Радиоточка НСН».
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