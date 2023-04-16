Берлускони перевели из реанимации в обычную палату

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

СМИ сообщили о повторной госпитализации Берлускони

По данным издания, 86-летний политик идет на поправку. В последние несколько дней врачи отмечали постоянное улучшение его самочувствия, рассказали собеседники газеты.

Берлускони госпитализировали 5 апреля из-за пневмонии на фоне лейкоза. Ему назначили курс химиотерапии.

Экс-премьер ранее отреагировал на упрек президента Украины Владимира Зеленского, что он никогда не сталкивался с ужасами войны. По словам родившегося в 1936 году политика, он пережил бомбардировки ребенком, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:ИталияРеанимацияСильвио Берлускони

Горячие новости

Все новости

партнеры