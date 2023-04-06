Экс-премьеру Италии Берлускони назначили курс химиотерапии
6 апреля 202313:39
Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони назначили курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, сообщают местные СМИ.
Газета Corriere della Sera отмечает, что первую дозу препарата Берлускони получил в первый день госпитализации.
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» рассказал, что у политика диагностировали рак крови.
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru