Берлускони пообещал побороть лейкемию

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони во время беседы с главным редактором газеты Il Giornale Аугусто Минцолини заявил, что справится с лейкемией.

La Stampa: Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны

Берлускони и Минцолини провели телефонный разговор, в ходе которого политик признался, что ему тяжело, но он справится с возникшей проблемой.

«Мне удавалось даже в более трудных ситуациях подниматься наверх», - сказал Берлускони

Политик также предложил журналисту встретиться сразу после его выписки.

Сильвио Берлускони проходит интенсивную терапию из-за легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Врачи поставили диагноз около двух лет назад, пару недель назад болезнь обострилась.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:БолезньСильвио Берлускони

Горячие новости

Все новости

партнеры