Берлускони пообещал побороть лейкемию
7 апреля 202311:25
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони во время беседы с главным редактором газеты Il Giornale Аугусто Минцолини заявил, что справится с лейкемией.
Берлускони и Минцолини провели телефонный разговор, в ходе которого политик признался, что ему тяжело, но он справится с возникшей проблемой.
«Мне удавалось даже в более трудных ситуациях подниматься наверх», - сказал Берлускони
Политик также предложил журналисту встретиться сразу после его выписки.
Сильвио Берлускони проходит интенсивную терапию из-за легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Врачи поставили диагноз около двух лет назад, пару недель назад болезнь обострилась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru