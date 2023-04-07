Берлускони пообещал побороть лейкемию

Берлускони и Минцолини провели телефонный разговор, в ходе которого политик признался, что ему тяжело, но он справится с возникшей проблемой.

«Мне удавалось даже в более трудных ситуациях подниматься наверх», - сказал Берлускони

Политик также предложил журналисту встретиться сразу после его выписки.

Сильвио Берлускони проходит интенсивную терапию из-за легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Врачи поставили диагноз около двух лет назад, пару недель назад болезнь обострилась.

