Берлускони: Байден обязан предложить план по восстановлению Украины
Американский лидер Джо Байден обязан предложить план по восстановлению Украины, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
По его словам, президент США должен привлечь триллионы долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня.
«Поскольку иначе мы не дадим больше долларов и оружия. Только такой шаг может убедить этого господина [Зеленского] прекратить огонь», — сообщил политик. Он отметил, что добиться прекращения огня на Украине возможно только план по восстановлению инфраструктуры.
Берлускони подчеркнул, что не стал бы встречаться с Зеленским и отправлять помощь.
Берлускони может попробовать организовать переговоры между Москвой и Киевом ради того, чтобы поправить свое положение на политической арене, однако его попытка обречена на провал. Об этом НСН рассказал итальянский политолог Марк Бернардини.
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