Берлускони: Байден обязан предложить план по восстановлению Украины

По его словам, президент США должен привлечь триллионы долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня.

«Поскольку иначе мы не дадим больше долларов и оружия. Только такой шаг может убедить этого господина [Зеленского] прекратить огонь», — сообщил политик. Он отметил, что добиться прекращения огня на Украине возможно только план по восстановлению инфраструктуры.

Берлускони подчеркнул, что не стал бы встречаться с Зеленским и отправлять помощь.

Берлускони может попробовать организовать переговоры между Москвой и Киевом ради того, чтобы поправить свое положение на политической арене, однако его попытка обречена на провал. Об этом НСН рассказал итальянский политолог Марк Бернардини.

