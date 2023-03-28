La Stampa: Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны

По данным издания, пара ищет бункер на случай применения ядерного оружия. Журналисты утверждают, что инициатива исходит от подруги экс-премьера.

Фашина полагает, что к ядерной войне может привести атака на Великобританию. Женщина приступила к поиску дома с подземным убежищем.

О беспокойстве в окружении бывшего премьера сообщила и газета Libero. Журналисты отметили, что Берлускони и его подруга не собираются ждать, пока радиоактивная волна достигнет Италии.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Строительство хранилища завершат к 1 июня, передает НСН.

