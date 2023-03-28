La Stampa: Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его подруга Марта Фашина обеспокоились угрозой ядерной войны, пишет газета La Stampa.
По данным издания, пара ищет бункер на случай применения ядерного оружия. Журналисты утверждают, что инициатива исходит от подруги экс-премьера.
Фашина полагает, что к ядерной войне может привести атака на Великобританию. Женщина приступила к поиску дома с подземным убежищем.
О беспокойстве в окружении бывшего премьера сообщила и газета Libero. Журналисты отметили, что Берлускони и его подруга не собираются ждать, пока радиоактивная волна достигнет Италии.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Строительство хранилища завершат к 1 июня, передает НСН.
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