Взятый порт Мариуполя и окопы на границе: РФ предостерегает Киев от диверсий
В Минобороны РФ заявляют о контроле на портом Мариуполя и предостерегают Киев от провокаций, а власти приграничных областей РФ роют окопы и советуют жителям обустроить подвалы.
Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге в среду, 13 апреля, что морской торговый порт в Мариуполе полностью освобождён от украинских подразделений. Он заявил также, что оставшиеся подразделения украинских войск были заблокированы в городе и теперь лишены возможности вырваться из окружения.
«В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков формирования «Азов» (организация запрещена в РФ) морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — сообщил Конашенков.
При этом не обошлось и без потерь. На флагмане Черноморского флота, ракетном крейсере «Москва», в среду вечером произошел пожар. В Минобороны рассказали об эвакуации крейсерского экипажа. Причиной пожара стал взрыва боезапаса. Корабль, модернизированный в 2019 году, серьезно поврежден, сообщили в ведомстве. Именно этот корабль участвовал в штурме острова Змеиный 24 февраля.
Причины возгорания пока устанавливаются, однако несколько украинских СМИ сразу же сообщили о ракетных ударах ВСУ, якобы нанесенных по крейсеру. Официальные украинские источники не брали на себя ответственность за пожар.
При этом в Минобороны напомнили противнику, что в случае диверсий и атак на российские объекты ВС РФ нанесут удары по «центрам принятия решений» в Киеве.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — подчеркнули в ведомстве.
Основаниями для таких заявлений стали инциденты, напугавшие жителей приграничных областей, в частности, Белгородской и Курской. Еще 1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда заявил, что взрывы и пожар произошли в результате ударов двух украинских вертолетов.
Кроме того, в Шебекинском районе Белгородской области 12 апреля были повреждены железнодорожные пути. В этот же день власти Белгорода объявили формировании добровольной народной дружины. Как сообщает РИА Новости, дружины собираются из местных жителей, в обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время. Он должен помогать полиции в обеспечении правопорядка. Кроме того, в регионе начали рыть окопы. Глава Шебекинского района Владимир Жданов заявил, что о «земляных работах» попросил лично сам, чтобы «перестраховаться».
Губернатор Курской области Роман Старовойт уже трижды сообщал о попытках обстрелов из минометов либо стрелкового оружия с украинской стороны. Данными Старовойт делится в своем Telegram-канале. Так, вечером 9 апреля обстрелы, по его словам, произошли в районе деревни Елизаветовка Глушковского района на границе с Сумской областью Украины. 6 апреля Старовойт рассказал об обстрелах погранперехода Суджа. Еще в конце марта губернатор говорил про обстрелы, которым подвергся погранпункт в поселке Теткино, граничащий с селом Рыжевка Сумской области.
СМИ также писали, что 11 апреля на севере Крыма был сбит украинский беспилотник в районе поселка Таврическое. На фоне такой тревожной обстановки власти граничащих с Украиной территорий ввели повышенный (желтый) уровень террористической опасности, ограничения коснулись Курской, Брянской и Белгородской областей, отдельных районов Воронежской области, Крыма и Краснодарского края.
Жителям необходимо носить с собой документы и предоставлять их силовикам по первому требованию, следить за возможным появлением незнакомых людей и автомобилей в своих населенных пунктах, а также придумать план действий на случай ЧС. Кроме того, под запрет попали петарды, фейерверки и салюты.
В Курской области этот запрет уже был нарушен: поздно вечером 11 апреля житель областного центра решил обрадовать земляков и запустил пиротехнику. Напуганные горожане помощь не оценили и вызвали полицию, правоохранители составили административный протокол в отношении мужчины.
А в городе Россошь Воронежской области активно распространяется высказывание Россошанского районного директор Центра по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Юрия Ипатова. По данным местной газеты и по сообщениям в соцсетях, Ипатов настоятельно рекомендовал жителям региона подготовить в подвалах своих частных домов убежища на случай возможного ЧС, вынести из подвалов мусор и строительные отходы и освободить проходы.
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