Взятый порт Мариуполя и окопы на границе: РФ предостерегает Киев от диверсий

Причины возгорания пока устанавливаются, однако несколько украинских СМИ сразу же сообщили о ракетных ударах ВСУ, якобы нанесенных по крейсеру. Официальные украинские источники не брали на себя ответственность за пожар.



При этом в Минобороны напомнили противнику, что в случае диверсий и атак на российские объекты ВС РФ нанесут удары по «центрам принятия решений» в Киеве.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — подчеркнули в ведомстве.



Основаниями для таких заявлений стали инциденты, напугавшие жителей приграничных областей, в частности, Белгородской и Курской. Еще 1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда заявил, что взрывы и пожар произошли в результате ударов двух украинских вертолетов.

Кроме того, в Шебекинском районе Белгородской области 12 апреля были повреждены железнодорожные пути. В этот же день власти Белгорода объявили формировании добровольной народной дружины. Как сообщает РИА Новости, дружины собираются из местных жителей, в обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время. Он должен помогать полиции в обеспечении правопорядка. Кроме того, в регионе начали рыть окопы. Глава Шебекинского района Владимир Жданов заявил, что о «земляных работах» попросил лично сам, чтобы «перестраховаться».

Губернатор Курской области Роман Старовойт уже трижды сообщал о попытках обстрелов из минометов либо стрелкового оружия с украинской стороны. Данными Старовойт делится в своем Telegram-канале. Так, вечером 9 апреля обстрелы, по его словам, произошли в районе деревни Елизаветовка Глушковского района на границе с Сумской областью Украины. 6 апреля Старовойт рассказал об обстрелах погранперехода Суджа. Еще в конце марта губернатор говорил про обстрелы, которым подвергся погранпункт в поселке Теткино, граничащий с селом Рыжевка Сумской области.