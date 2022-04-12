Устроившего салют жителя Курска привлекли к ответственности за нарушение тишины

Правоохранители составили административный протокол в отношении мужчины, который в понедельник организовал салют в центре Курска. Происходило это на фоне введения в области «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД, передает ТАСС.

Местный житель устроил салют в ночь на 12 апреля в Курске, его хлопки напугали жителей города. На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили мужчину в отдел.

В Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности

Накануне в Курской области, а также в еще ряде областей, граничащих с Украиной, на фоне военной операции был введен повышенный уровень террористической опасности. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что решение было принято из-за возможных провокаций со стороны Украины.

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ФОТО: Suvro
ТЕГИ:СалютКурск
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