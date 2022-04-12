Устроившего салют жителя Курска привлекли к ответственности за нарушение тишины

Правоохранители составили административный протокол в отношении мужчины, который в понедельник организовал салют в центре Курска. Происходило это на фоне введения в области «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД, передает ТАСС.

Местный житель устроил салют в ночь на 12 апреля в Курске, его хлопки напугали жителей города. На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили мужчину в отдел.