Песков: Россия желает мира на столетия, поэтому продолжает СВО
16 ноября 202615:43
Алексей Филимонов
Россия неоднократно указывала, что желает не временного перемирия, а «мира на многие годы и столетия». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что поэтому продолжается специальная военная операция.
«А переговорный трек - это то, что должно к этому миру нас и привести», - добавил он.
Ранее Песков заявил, что Россия не планирует менять состав своей делегации для участия в переговорах по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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