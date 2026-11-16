Песков: Россия желает мира на столетия, поэтому продолжает СВО

Россия неоднократно указывала, что желает не временного перемирия, а «мира на многие годы и столетия». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля указал, что поэтому продолжается специальная военная операция.

«А переговорный трек - это то, что должно к этому миру нас и привести», - добавил он.

Ранее Песков заявил, что Россия не планирует менять состав своей делегации для участия в переговорах по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков

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