СМИ: На севере Крыма сбили украинский беспилотник
11 апреля 202207:40
Украинский беспилотник был сбит на севере Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, российская система противовоздушной обороны сбила летательный аппарат в районе поселка Таврический, пишут Известия.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Накануне в поселке Таврический разорвался снаряд, который предположительно прилетел со стороны Украины, напоминает Ura.ru. Данных о пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru