СМИ: На севере Крыма сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник был сбит на севере Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По данным собеседника агентства, российская система противовоздушной обороны сбила летательный аппарат в районе поселка Таврический, пишут Известия.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Накануне в поселке Таврический разорвался снаряд, который предположительно прилетел со стороны Украины, напоминает Ura.ru. Данных о пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКрым
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