Зеленский: ВСУ понесли «болезненные» потери в Донбассе и под Харьковом
15 июня 202205:29
Украинские вооруженные силы за прошедшие сутки понесли потери, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Он назвал данный факт «болезненным», отметив, что наиболее жесткие бои «идут в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее».
Глава государства сообщил, что то же самое с ВСУ происходит и в Харьковской области.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена обстреливать российскую территорию в случае получения от Запада оружия дальнего действия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru