Зеленский: ВСУ понесли «болезненные» потери в Донбассе и под Харьковом

Он назвал данный факт «болезненным», отметив, что наиболее жесткие бои «идут в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее».

Глава государства сообщил, что то же самое с ВСУ происходит и в Харьковской области.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена обстреливать российскую территорию в случае получения от Запада оружия дальнего действия.

