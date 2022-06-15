Зеленский: ВСУ понесли «болезненные» потери в Донбассе и под Харьковом

Украинские вооруженные силы за прошедшие сутки понесли потери, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что время играет на Россию, а не на Украину

Он назвал данный факт «болезненным», отметив, что наиболее жесткие бои «идут в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее».

Глава государства сообщил, что то же самое с ВСУ происходит и в Харьковской области.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена обстреливать российскую территорию в случае получения от Запада оружия дальнего действия.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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