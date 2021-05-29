Вынужденная поддержка. Россия обнадеживает Белоруссию

Ученые и экономисты обсудили основные темы переговоров президентов России и Белоруссии в Сочи.

Встреча российского президента Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко завершились в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Переговоры длились более пяти часов. На повестке встречи была ситуация с самолетом ирландской компании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске из-за информации о минировании. Белорусские спецслужбы задержали летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича. По мнению Лукашенко, западные страны, которые резко отреагировали на этот инцидент, вновь пытаются дестабилизировать ситуацию в Минске.

Лукашенко также заявил, что у него есть «некоторые документы» по ситуации вокруг Ryanair, которые он намерен продемонстрировать Путину. Тот, в свою очередь, назвал происходящее вокруг Белоруссии «очередным витком» и «всплеском эмоций». Лукашенко и Путин также обсудили вопросы экономического и энергетического сотрудничества.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН назвал минскую операцию по задержанию главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича успешной.

«Это была плохо разыгранная, но эффективная операция, неудачная с точки зрения пиара и информационного обеспечения, можно было все сделать гораздо лучше. Но человек задержан, цель достигнута», - отметил Безпалько.

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По мнению главы центра экономических исследований Института нового общества Василия Колташова, Протасевичу грозит до 12 лет заключения, заявил эксперт на пресс-конференции в НСН.

«Перевербовка такого человека была бы гениальным решением, но гениальных решений там принимать не будут. Будут делать публичный суд над Протасевичем, получит он лет 5-7, или 12», - отметил Колташов.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН заявил, что его волнует требование Лукашенко фактически допустить «Белавиа» на внутренний российский авиарынок.

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«Он потерял рынок внешних перелетов, а теперь претендует на то, чтобы у российских компаний откусить часть внутреннего рынка. Он должен был эти риски просчитывать изначально, но он ничего не просчитывает, он действует часто очень импульсивно, эмоционально, и его заявления зачастую носят такой же характер», - отметил Безпалько.

Эксперт также объяснил позицию Москвы в отношениях с Минском.

«Я думаю, что РФ будет снижать темпы по обеспечению политического режима Лукашенко какими-то активами, чтобы он мог обеспечить стабильность Белоруссии, мог обеспечить интересы российских корпораций в Белоруссии и чтобы не допустить Белоруссию к приходу радикальной власти, не допустить того состояния, в котором находится Украина – резкое обрушение всех связей с РФ, что приведет к большим политическим и экономическим потерям РФ. России приходится маневрировать, чтобы Лукашенко не пал и в то же время приносил пользу», - отметил Безпалько.

Напомним, 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в Белоруссии он внесен в список террористов. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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ФОТО: Путин Лукашенко Сочи
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