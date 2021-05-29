Вынужденная поддержка. Россия обнадеживает Белоруссию

Встреча российского президента Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко завершились в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Переговоры длились более пяти часов. На повестке встречи была ситуация с самолетом ирландской компании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске из-за информации о минировании. Белорусские спецслужбы задержали летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича. По мнению Лукашенко, западные страны, которые резко отреагировали на этот инцидент, вновь пытаются дестабилизировать ситуацию в Минске.

Лукашенко также заявил, что у него есть «некоторые документы» по ситуации вокруг Ryanair, которые он намерен продемонстрировать Путину. Тот, в свою очередь, назвал происходящее вокруг Белоруссии «очередным витком» и «всплеском эмоций». Лукашенко и Путин также обсудили вопросы экономического и энергетического сотрудничества.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН назвал минскую операцию по задержанию главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича успешной.

«Это была плохо разыгранная, но эффективная операция, неудачная с точки зрения пиара и информационного обеспечения, можно было все сделать гораздо лучше. Но человек задержан, цель достигнута», - отметил Безпалько.