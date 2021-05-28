«Откусить от пирога». Лукашенко попытается втиснуть Belavia на внутренний российский рынок

«Меня волнует требование Лукашенко фактически допустить "Белавиа" на внутренний российский авиарынок. Он потерял рынок внешних перелетов, а теперь претендует на то, чтобы у российских компаний откусить часть внутреннего рынка. Он должен был эти риски просчитывать изначально, но он ничего не просчитывает, он действует часто очень импульсивно, эмоционально, и его заявления зачастую носят такой же характер. Обращу внимание, что его речь транслировали именно в выдержках, а не в прямом эфире», - отметил Безпалько.

Россия вынуждена принуждать Белоруссию к интеграции, чтобы минимизировать свои собственные потери, ранее заявил он на пресс-конференции НСН.