Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО
Россия снова не получила места в составе исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА Новости.
За места от восточноевропейской группы на 2027-2029 годы кроме России боролись Эстония и Польша, которые и были избраны в исполнительный совет.
«Количество голосов, полученных кандидатами... распределилось следующим образом: Эстония - 111, Польша - 117, Российская Федерация — 46», - объявил председатель Конференции государств-участников, посол Канады Хью Адсетт.
Ранее Россия не получила достаточной поддержки для переизбрания в исполнительный совет в 2023 году, а затем В 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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