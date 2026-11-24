За места от восточноевропейской группы на 2027-2029 годы кроме России боролись Эстония и Польша, которые и были избраны в исполнительный совет.

«Количество голосов, полученных кандидатами... распределилось следующим образом: Эстония - 111, Польша - 117, Российская Федерация — 46», - объявил председатель Конференции государств-участников, посол Канады Хью Адсетт.

Ранее Россия не получила достаточной поддержки для переизбрания в исполнительный совет в 2023 году, а затем В 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

