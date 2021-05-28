Лукашенко намерен показать Путину «некоторые документы» по Ryanair

Президент Белоруссии Александр заявил, что реакция Запада на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair является попыткой раскачать ситуацию в его стране, сообщает РИА Новости.

«Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», - сказал Лукашенко в пятницу в Сочи во время встречи с президентом России с Владимиром Путиным.

При этом он отметил, что собирается показать Путину «некоторые документы», касающиеся ситуации с самолетом Ryanair.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершал полет из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в небе над Белоруссией, диспетчер сообщил пилотам о предположительном минировании самолета и рекомендовал сесть в Минске. ВВС Белоруссии якобы для сопровождения подняли в воздух истребитель МиГ-29. После приземления белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом, а также его подругу, россиянку Софью Сапегу.

