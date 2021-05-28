«Мягкое принуждение». Почему Россия не спешит отказываться от Белоруссии

«Российское руководство все равно стремится к интеграции, в любом случае Россия будет мягко принуждать Белоруссию к интеграции. Мы видим, что постоянно ведутся переговоры. Я думаю, что РФ будет снижать темпы по обеспечению политического режима Лукашенко какими-то активами, но какие-то активы ему предоставлять будут, чтобы он обеспечить стабильность Белоруссии, могу обеспечить интересы российских корпораций в Белоруссии и чтобы не допустить Белоруссию к приходу радикальной власти, не допустить того состояния, в котором находится Украина – резкое обрушение всех связей с РФ, что приведет к большим политическим и экономическим потерям РФ. России приходится маневрировать, чтобы Лукашенко не пал и в то же время приносил пользу», - отметил Безпалько.

Ранее Богдан Безпалько заявил на пресс-конференции в НСН, что Белоруссия может потерять до 70 миллионов долларов из-за «воздушной» блокады.

