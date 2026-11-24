По его словам, посредники создают онлайн-витрину, в том числе в социальных сетях, где размещает информацию о товарах с рынка и их стоимости, а также предлагает услугу их доставки.

«Покупатель, не готовый тратить время на поездку... заранее видит стоимость товара и доставки, что делает условия покупки более прозрачными», - отметил эксперт, добавив, что такая модель активно развивается вокруг крупных офлайновых торговых комплексов.

Васканян указал, что «фактически речь идет о формировании сегмента микро- и нанологистики», когда небольшие предприниматели «независимо друг от друга организуют торговые операции и доставку товаров».

Ранее в Минтрансе рассказали, что в России протестируют варианты доставки продуктов, медикаментов, посылок и документов по воздуху с помощью дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

