Вашингтон анонсировал санкции в отношении Белоруссии
США вместе с Евросоюзом и другими партнерами работают над адресными санкциями в отношении ключевых официальных лиц Белоруссии, а также планируют вернуть ограничения против девяти белорусских государственных предприятий. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что Госдепартамент призвал американцев отказаться от поездок в Белоруссию, а пассажирским перевозчикам рекомендовано «проявлять крайнюю осторожность» при организации полетов в воздушном пространстве республики. Также Белый дом объявил о приостановке заключенного в 2019 году соглашения о двустороннем авиасообщении с Белоруссией.
Кроме того, 3 июня США вновь введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, ранее освобожденных от ограничений в соответствии с серией генеральных лицензий Минфина. Гражданам Соединенных Штатов запретят совершать сделки с этими организациями и их собственностью.
В Вашингтоне пояснили, что санкции будут введены из-за «продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года», а также инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. США призывают власти Белоруссии разрешить международное расследование происшествия, освободить политзаключенных и наладить диалог с оппозицией и гражданским обществом, итогом которого станут «свободные и справедливые» президентские выборы.
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