Белоруссия может потерять до 70 миллионов долларов из-за воздушной блокады

Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН рассказал об экономических потерях для Белоруссии после инцидента с самолетом.

Белоруссия в худшем случае может потерять до 70 миллионов долларов из-за «воздушной» блокады, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

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«Сильных мощных экономических санкций против Белоруссии пока не ввели, прежде всего Белоруссия пострадает экономически из-за того, что через ее территорию перестанут летать европейские авиакомпании. В настоящее время услугами белорусской навигации пользовались примерно 1000 компаний, треть из них – российские. Белоруссия зарабатывала на этом от 50 до 70 миллионов долларов в год. Безусловно пострадает национальный перевозчик Belavia, который будет добавлен в «игнор», - отметил Безпалькко.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в Белоруссии он внесен в список террористов. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеБелоруссия
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