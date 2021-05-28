Белоруссия может потерять до 70 миллионов долларов из-за воздушной блокады
Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН рассказал об экономических потерях для Белоруссии после инцидента с самолетом.
Белоруссия в худшем случае может потерять до 70 миллионов долларов из-за «воздушной» блокады, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.
«Сильных мощных экономических санкций против Белоруссии пока не ввели, прежде всего Белоруссия пострадает экономически из-за того, что через ее территорию перестанут летать европейские авиакомпании. В настоящее время услугами белорусской навигации пользовались примерно 1000 компаний, треть из них – российские. Белоруссия зарабатывала на этом от 50 до 70 миллионов долларов в год. Безусловно пострадает национальный перевозчик Belavia, который будет добавлен в «игнор», - отметил Безпалькко.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в Белоруссии он внесен в список террористов. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Путин поздравил Асада с победой на президентстких выборах в Сирии
- Россияне купили путёвок на 700 млн рублей за три дня программы детского кешбэка
- Росавиация: Европейские авиакомпании выполнили за сутки более 50 рейсов в обход Белоруссии
- Песков объяснил перебои с рейсами из Европы техническими сложностями
- В Росавиации предупредили об увеличении времени выдачи разрешений на полеты
- Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным в Сочи
- Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС
- Бельгия собирается прервать авиасообщение с Белоруссией
- Киркоров споет гимн перед игрой футбольных сборных России и Болгарии
- В России планируют законодательно запретить ватные палочки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru