Белоруссия может потерять до 70 миллионов долларов из-за воздушной блокады

«Сильных мощных экономических санкций против Белоруссии пока не ввели, прежде всего Белоруссия пострадает экономически из-за того, что через ее территорию перестанут летать европейские авиакомпании. В настоящее время услугами белорусской навигации пользовались примерно 1000 компаний, треть из них – российские. Белоруссия зарабатывала на этом от 50 до 70 миллионов долларов в год. Безусловно пострадает национальный перевозчик Belavia, который будет добавлен в «игнор», - отметил Безпалькко.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в Белоруссии он внесен в список террористов. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.