Выход из Договору по открытому небу – done. Россия покинула ДОН
Военные, политологи, политики объяснили позицию России по выходу из ДОН и последствия его прекращения.
Белый дом считает неприемлемыми часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между РФ и США о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.
Ранее был обнародован предложенный Москвой проект договора, затрагивающий основные аспекты предоставления российской и американской сторонами взаимных гарантий безопасности. Документ, состоящий из восьми статей, предлагает в первую очередь принципы неделимой и равной безопасности и ненанесения ущерба безопасности стран.
Большинство уникальных военных специалистов, задействованных в реализации Договора по открытому небу (ДОН), покинут Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Воздушно-космических сил в отставке, непосредственно участвовавшего в выполнении договора с российской стороны.
«Вооруженные силы РФ с выходом из договора теряют ценных специалистов. Так как для таких задач нельзя просто посадить летчика или штурмана из военно-транспортной авиации, например, - задача очень специфическая. И, насколько мне известно, 90% этих людей собираются покинуть ряды ВС РФ», - отметил он.
По мнению военного, изменения коснутся и самолетов, и пилотов, а также представителей других военных специалистов, выполнявших задачи в рамках ДОН.
«Это специальные самолеты и специальные подготовленные люди. Если для летчиков еще, возможно, и найдутся задачи, то для других специалистов - вряд ли», - считает собеседник агентства.
Российский политолог Алексей Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обвинил власти США в шизофрении после выхода страны из Договора по открытому небу, который вслед за Вашингтоном покинула и Москва.
«Денонсация этого договора приближает "полночь мира". Сегодня те самые знаменитые "часы апокалипсиса" в чикагском университете приблизились еще больше к полуночи после расторжения договора. Россия из него вышла вслед за США. Американцы не оставили России никакого выбора. С одной стороны, они сами хотят диалога, с другой – стремительно вычеркивают возможные точки соприкосновения и темы для консенсуса. Это какое-то нелогичное поведение страны-шизофреника! Американцам можно было, сохранив лицо, не отступив от антироссийской риторики, какое-то общее решение найти. Но им то ли мозгов не хватило, то ли чего другого», - рассказал Мартынов.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН ранее пояснил, чем обусловлена позиция России в вопросе выхода Договора.
«Мы с сожалением констатируем факт выхода США из договора, но не мы инициировали этот вопрос. Россия до конца пыталась сохранить данный баланс, призывая страны, входящие в договор, соблюсти предложения с нашей стороны, но они не были услышаны. Нужно выходить из договора, а не становиться площадкой для изучения нашей военной инфраструктуры со стороны США. Здесь не будет победителей или проигравших. Но безопасность в мире, исходя из позиции США и их союзников, становится более шаткой», - предостерег он.
Как заявили в МИД России, после того как в ноябре из Договора по открытому небу вышли США, Россия выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских союзников не получила.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 434 / сут.
Умерли
296 тыс.+1 076 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+38 041 / сут.
- На «Укрэнерго» прошло сертификацию для интеграции страны в энергосистему ЕС
- Российское правительство более 44 млрд рублей направит на создание авиадвигателя ПД-35
- Выход из Договору по открытому небу – done. Россия покинула ДОН
- Стало известно о сбое в информационной системе ГИБДД
- В 135 лет умерла самая старая жительница Китая
- В России за прошедшие сутки выявили 27 434 новых случаев коронавируса
- Большинство попавших в ДТП под Ярославлем детей отпустили домой
- МИД дал комментарий в связи с выходом России и США из Договора по открытому небу
- Россиян предупредили о резком подорожании кофе
- В Подмосковье придут морозы до минус 26 градусов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru