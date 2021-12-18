Выход из Договору по открытому небу – done. Россия покинула ДОН

Белый дом считает неприемлемыми часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между РФ и США о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее был обнародован предложенный Москвой проект договора, затрагивающий основные аспекты предоставления российской и американской сторонами взаимных гарантий безопасности. Документ, состоящий из восьми статей, предлагает в первую очередь принципы неделимой и равной безопасности и ненанесения ущерба безопасности стран.

Большинство уникальных военных специалистов, задействованных в реализации Договора по открытому небу (ДОН), покинут Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Воздушно-космических сил в отставке, непосредственно участвовавшего в выполнении договора с российской стороны.