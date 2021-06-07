Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
ДОН подписали 24 марта 1992 года. Согласно ему, самолеты-разведчики могли летать над территорией стран-участниц по специальному регламенту, пишет ТК «360».
В ноябре 2020 года США вышли из договора, объяснив это постоянными запретами России совершать наблюдательные полеты над страной. В свою очередь, Москва опровергла эти нарушения и обвинила в них Вашингтон, сообщила RT.
Госдума одобрила денонсацию 19 мая, а 2 июня расторжение договора согласовал Совет Федерации, пишет Газета.ру.
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