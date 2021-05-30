Bloomberg: Евросоюз предложил Вашингтону ответить на «враждебные действия» Москвы

Евросоюз направил американским властям проект совместного заявления для саммита, который состоится 15 июня, в котором предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

«Наивный!» В Совфеде осудили Зеленского за желание поговорить с Байденом раньше Путина

По данным агентства, Евросоюз и США выступят на саммите против «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ» и заявят о более тесном экономическом сотрудничестве. Не исключено также, что стороны сообщат о совместном противостоянии Китаю.

Саммит ЕС - США пройдет 15 июня в Брюсселе - за день до встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве.

Президенты могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, из-за того, что Россия скоро завершит процедуры по его денонсации, у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры