Bloomberg: Евросоюз предложил Вашингтону ответить на «враждебные действия» Москвы

По данным агентства, Евросоюз и США выступят на саммите против «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ» и заявят о более тесном экономическом сотрудничестве. Не исключено также, что стороны сообщат о совместном противостоянии Китаю.

Саммит ЕС - США пройдет 15 июня в Брюсселе - за день до встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве.

Президенты могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, из-за того, что Россия скоро завершит процедуры по его денонсации, у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений.

