«США нарушили баланс». В Госдуме оправдали выход из Договора по открытому небу
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН предостерег о последствиях выхода из соглашения США и России.
Министерство иностранных дел России объявило о предстоящем выходе Москвы из Договора по открытому небу. Решение принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения выполнения положений договора в новых условиях», уточняется на сайте МИД РФ.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил, чем обусловлена позиция России в вопросе выхода Договора.
«Понимая ответственность за безопасность в мире, Россия предпринимала все необходимые действия, а также выдвигала конкретные предложения странам, входящим в Договор по открытому небу, по его сохранению, взятию обязательств на себя в части недопущения разглашения данных об инфраструктуре и дислокации вооруженных сил. Чтобы все позиции, которые содержатся в Договоре по открытому небу, не передавались США. Америка повела себя безответственно, первой выйдя из соглашения, нарушила баланс сил тех стран, которые входят в Договор. Мы не получили гарантии от союзников о неразглашении наших сведений, и нам ничего не остается, как начать процедуру выхода нашей страны из данного договора, считая, что нахождение там для нас является бессмысленным», - отметил он.
Собеседник НСН напомнил, что США первыми вышли из договора, а оставшиеся страны не пожелали гарантировать России конфиденциальность ее данных.
«Мы с сожалением констатируем факт выхода США из договора, но не мы инициировали этот вопрос. Россия до конца пыталась сохранить данный баланс, призывая страны, входящие в договор, соблюсти предложения с нашей стороны, но они не были услышаны. Нужно выходить из договора, а не становиться площадкой для изучения нашей военной инфраструктуры со стороны США. Здесь не будет победителей или проигравших. Но безопасность в мире, исходя из позиции США и их союзников, становится более шаткой», - предостерег он.
Как заявили в МИД России, после того как в ноябре из Договора по открытому небу вышли США, Россия выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских союзников не получила.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- СМИ: Власти Белоруссии планируют создать концлагеря для протестующих
- Мэром Уфы избран бизнесмен Сергей Греков
- СМИ: Французские власти начали предварительное расследование против Саркози
- Экс-схиигумен Сергий прекратил голодовку по просьбе старца с Афона
- Кудрин объяснил, когда доллар США потеряет статус мировой резервной валюты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru