«США нарушили баланс». В Госдуме оправдали выход из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел России объявило о предстоящем выходе Москвы из Договора по открытому небу. Решение принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения выполнения положений договора в новых условиях», уточняется на сайте МИД РФ.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил, чем обусловлена позиция России в вопросе выхода Договора.

«Понимая ответственность за безопасность в мире, Россия предпринимала все необходимые действия, а также выдвигала конкретные предложения странам, входящим в Договор по открытому небу, по его сохранению, взятию обязательств на себя в части недопущения разглашения данных об инфраструктуре и дислокации вооруженных сил. Чтобы все позиции, которые содержатся в Договоре по открытому небу, не передавались США. Америка повела себя безответственно, первой выйдя из соглашения, нарушила баланс сил тех стран, которые входят в Договор. Мы не получили гарантии от союзников о неразглашении наших сведений, и нам ничего не остается, как начать процедуру выхода нашей страны из данного договора, считая, что нахождение там для нас является бессмысленным», - отметил он.