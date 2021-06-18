Глава Евродипломатии оценил решение России выйти из ДОН
Решение России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Заявление Российской Федерации о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление и окажет пагубное воздействие на глобальную архитектуру контроля над вооружениями», — цитирует заявление ТАСС.
Глава евродипломатии отметил, что ЕС изучит последствия решения российской стороны для безопасности сообщества и его партнеров. Боррель добавил, что ДОН «способствовал жизненно важному укреплению доверия», и возвращение стран к своим обязательствам по договору «укрепило бы европейскую и глобальную безопасность и стабильность».
Ранее в МИД России сообщили, что страна полностью выйдет из ДОН 18 декабря текущего года. Все государства-участники договора были уведомлены об этом решении. Одновременно Россия выйдет из сформированной в рамках ДОН группы стран-участниц, включающей РФ и Белоруссию.
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