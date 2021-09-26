Выборы в Германии. Как изменятся отношения между нашими странами после Меркель?
Эксперты делают прогнозы на будущее отношений между нашей страной и Германией.
В Германии в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки – в стране начались выборы в Бундестаг, сообщает ТАСС.
В голосовании могут принять участие около 60,4 млн граждан. Избирательные участки закроют после 18:00. Далее вечером появятся первые результаты экзитполов.
На западе Берлина на оборудованном в школе избирательном участке проголосовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер, сообщает «Интерфакс» .
После выборов в Бундестаг будет создано правительство и избран новый канцлер. Принимать решение о формировании кабмина будут члены Бундестага Из 47 политических объединений пройти наиболее вероятные шансы набрать голоса избирателей и попасть в Бундестаг имеют представители всего шести: ХДС/ХСС, «Зеленые», социал-демократы, Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), право-популистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.
В Германии как никогда высок процент неопределившихся избирателей – 40%, - и эксперты не берутся делать точных прогнозов о будущем Германии. По их мнению, все зависит от того, сколько коалиций сформируют избранные представители партий. Рассматривается шесть вариантов, пишет Газета.ru.
Большая коалиция — ХДС/ХСС и СДПГ;
Левая коалиция — СДПГ, «Зеленые» и Левая партия;
«Светофор» — красные СДПГ, желтые СвДП и зеленые «Зеленые»;
«Ямайка» (по цвету флага) — черный ХДС/ХСС, зеленые «Зеленые» и желтые СвДП;
Коалиция зеленых и христианских консерваторов — ХДС/ХСС + «Зеленые»;
«Германская» — черный ХДС/ХСС, красный СДПГ и желтый СвДП.
С учетом высокой вероятности формирования в Бундестаге любой коалиции, отмечает Владислав Белов из Института Европы РАН, «не исключено, что Ангела Меркель поздравит Германию с Рождеством или наступающим Новым годом, (оставаясь в должности канцлера – прим. НСН)».
Немецкий политолог Александр Рар с высокой долей вероятности считает, что Меркель заменит на посту канцлера Лашет. Об этом эксперт заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я почти уверен, что к власти придет Армин Лашет, а у него положительное отношение к сотрудничеству с Россией. Возможно, в этом отношении он будет даже лучше Меркель. Для Германии и Европы очень важны демократические ценности – права человека, гражданское общество во всем мире. В этом вопросе Германии и России не всегда удается достичь взаимопонимания, но нельзя забывать об общих интересах, надо стараться найти общий язык. И Лашет это понимает. Если к власти придут «Зеленые», тогда будет очень идеологизированная политика. В этом случае, я боюсь, отношения между Германией и Россией резко могут испортиться», - резюмировал Рар.
Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер полагает, что для Германии остается актуальным сотрудничество с Россией по глобальным вопросам, сообщает РИА Новости.
«Будущее федеральное правительство захочет и должно будет продолжать переговоры с Москвой. Нет смысла прерывать диалог. Напротив: предложение о сотрудничестве с Россией в определенных областях остается актуальным. Это относится к решению глобальных проблем, таких как изменение климата, а также к вопросам безопасности, включая контроль над вооружениями и кибербезопасность», - заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Владимир Путин будет стараться иметь прагматичные отношения с любым канцлером Германии, потому что ему важна Германия, считает Рар.
«Германия для него (президента РФ Владимира Путина – прим. НСН) важна, и он будет с любым канцлером стараться иметь корректные, конструктивные и прагматичные отношения», - пояснил политолог Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
По данным полиции Берлина, безопасность на парламентских выборах в столице обеспечивают до 1 750 правоохранителей, сообщается в Twitter берлинской полиции.
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