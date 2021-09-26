Выборы в Германии. Как изменятся отношения между нашими странами после Меркель?

На западе Берлина на оборудованном в школе избирательном участке проголосовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер, сообщает «Интерфакс» .

После выборов в Бундестаг будет создано правительство и избран новый канцлер. Принимать решение о формировании кабмина будут члены Бундестага Из 47 политических объединений пройти наиболее вероятные шансы набрать голоса избирателей и попасть в Бундестаг имеют представители всего шести: ХДС/ХСС, «Зеленые», социал-демократы, Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), право-популистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

В Германии как никогда высок процент неопределившихся избирателей – 40%, - и эксперты не берутся делать точных прогнозов о будущем Германии. По их мнению, все зависит от того, сколько коалиций сформируют избранные представители партий. Рассматривается шесть вариантов, пишет Газета.ru.

Большая коалиция — ХДС/ХСС и СДПГ;

Левая коалиция — СДПГ, «Зеленые» и Левая партия;

«Светофор» — красные СДПГ, желтые СвДП и зеленые «Зеленые»;

«Ямайка» (по цвету флага) — черный ХДС/ХСС, зеленые «Зеленые» и желтые СвДП;

Коалиция зеленых и христианских консерваторов — ХДС/ХСС + «Зеленые»;

«Германская» — черный ХДС/ХСС, красный СДПГ и желтый СвДП.