Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом нынешнего созыва
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на последнем перед грядущими парламентскими выборами пленарном заседании Бундестага. Об этом сообщает ТАСС.
В своей четырнадцатиминутной речи Меркель говорила о борьбе с изменением климата, развитии «зеленой» энергетики, противодействии киберпреступлениям и терроризму. Также канцлер подняла тему внутренней политики, поддержав кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета, чем вызвала недовольство оппозиции. По словам Меркель, Лашет «на умеренных и центристских позициях поведет нас [ФРГ] в будущее».
Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября. В течение 30 дней после голосования Бундестаг должен собраться в новом составе, с первым заседанием нового парламента полномочия действующего канцлера формально закончатся. Однако уходящий канцлер становится исполняющим обязанности. Новый председатель Федерального правительства вступает в должность после получения верительной грамоты от президента страны по завершении коалиционных переговоров партий.
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