«Букет раздора». За вежливостью Путина к Меркель усмотрели раздражение

«Результат ее деятельности можно назвать смешанным. С одной стороны, можно говорить о конструктивных делах, в экономическом плане Германия и Россия не разошлись, несмотря на санкции. Важные проекты, «Северный поток-2» были построены, энергетический альянс будет продолжаться, есть шанс, что даже когда-то будут проходить «зеленые сделки», российский рынок по-прежнему открыт для немецких инвесторов. В экономическом плане при Меркель обе страны много сделали. А в политической сфере, можно сказать, что разошлись. Это видно по итогам пресс-конференций, где Меркель в основном говорит только о Навальном и о том, как она критикует российскую политическую систему. При этом Путин говорит, что у нас есть свои законы и уважайте нашу страну», - сказал Рар.

По его мнению, то, что Путин всегда с большим уважением отзывается о Меркель и дарит ей цветы, не говорит о его «особом отношении» к бундесканцлеру.

«Все это не так. Я думаю, что он все это понимает, и она его очень раздражает тем, что поднимает такие вопросы. Это же видно по его реакции. Но он вежливый человек и понимает, что имеет дело с первым человеком в Германии. А Германия для него важна, и он будет с любым канцлером стараться иметь корректные, конструктивные и прагматичные отношения», - пояснил политолог.

При этом он затруднился назвать имя будущего канцлера, рассказав, при ком из кандидатов будут лучше отношения России с Германией.

«Сегодня это (кто будет новым канцлером – прим. НСН) непонятно, все карты перемешаны. Есть три кандидата – Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок. На сегодняшний день преимущество у Лашета, но его партия теряет все больше и больше веса. Но я думаю, что при канцлере Шольце и при канцлере Лашете отношения будут развиваться нормально. Если к власти придут «зеленые», будет хуже», - заключил собеседник НСН.