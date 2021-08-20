«Букет раздора». За вежливостью Путина к Меркель усмотрели раздражение
Россия и Германия при канцлере Меркель сошлись в экономическом плане и разошлись в политическом, заявил НСН Александр Рар.
Президент России Владимир Путин раздражен политическими разногласиями с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а цветы он ей дарит не от большой дружбы, а из-за порядочности, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Ранее в пятницу в Кремле состоялись «прощальные» переговоры Путина с Меркель, для которой это был последний визит в Москву в должности канцлера. Перед началом встречи российский лидер подарил фрау Меркель букет цветов в розово-белых пастельных тонах.
«Результат ее деятельности можно назвать смешанным. С одной стороны, можно говорить о конструктивных делах, в экономическом плане Германия и Россия не разошлись, несмотря на санкции. Важные проекты, «Северный поток-2» были построены, энергетический альянс будет продолжаться, есть шанс, что даже когда-то будут проходить «зеленые сделки», российский рынок по-прежнему открыт для немецких инвесторов. В экономическом плане при Меркель обе страны много сделали. А в политической сфере, можно сказать, что разошлись. Это видно по итогам пресс-конференций, где Меркель в основном говорит только о Навальном и о том, как она критикует российскую политическую систему. При этом Путин говорит, что у нас есть свои законы и уважайте нашу страну», - сказал Рар.
По его мнению, то, что Путин всегда с большим уважением отзывается о Меркель и дарит ей цветы, не говорит о его «особом отношении» к бундесканцлеру.
«Все это не так. Я думаю, что он все это понимает, и она его очень раздражает тем, что поднимает такие вопросы. Это же видно по его реакции. Но он вежливый человек и понимает, что имеет дело с первым человеком в Германии. А Германия для него важна, и он будет с любым канцлером стараться иметь корректные, конструктивные и прагматичные отношения», - пояснил политолог.
При этом он затруднился назвать имя будущего канцлера, рассказав, при ком из кандидатов будут лучше отношения России с Германией.
«Сегодня это (кто будет новым канцлером – прим. НСН) непонятно, все карты перемешаны. Есть три кандидата – Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок. На сегодняшний день преимущество у Лашета, но его партия теряет все больше и больше веса. Но я думаю, что при канцлере Шольце и при канцлере Лашете отношения будут развиваться нормально. Если к власти придут «зеленые», будет хуже», - заключил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели 20 августа в Кремле трехчасовые переговоры, после которых дали пресс-конференцию.
Лидеры двух стран обсудили все самые важные темы из мировой повестки, в том числе ситуацию в Афганистане, строительство газопровода «Северный поток-2», оппозиционера Алексея Навального и вопросы, связанные со статусом Крыма и Донбасса.
Осенью в Германии пройдут выборы, на которых Меркель, занимающая пост федерального канцлера Германии с 2005 года, больше не будет претендовать на эту должность.
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