Кандидат в канцлеры ФРГ поддержал «Северный поток - 2»
Возможный приемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, кандидат от партийного блока ХДС/ХСС Армин Лашет поддержал «Северный поток - 2».
Глава партии христианских демократов в эфире телеканала ARD высказался за ввод в эксплуатацию российского газопровода. При этом он заявил о необходимости поддерживать транзит газа через Украину и потребовал соответствующих гарантий.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», - заявил Лашет в ходе дебатов с оппонентами. По его словам, Германии нужны «геополитические гарантии» от России.
Россия получает дополнительные доходы в виде экспортной выручки из-за высоких цен на газ в Европе, при этом в стране действует система тарифов, которая не позволит внутренним ценам ползти вверх, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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