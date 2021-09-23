Кандидат в канцлеры ФРГ поддержал «Северный поток - 2»

Глава партии христианских демократов в эфире телеканала ARD высказался за ввод в эксплуатацию российского газопровода. При этом он заявил о необходимости поддерживать транзит газа через Украину и потребовал соответствующих гарантий.

«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», - заявил Лашет в ходе дебатов с оппонентами. По его словам, Германии нужны «геополитические гарантии» от России.

Россия получает дополнительные доходы в виде экспортной выручки из-за высоких цен на газ в Европе, при этом в стране действует система тарифов, которая не позволит внутренним ценам ползти вверх, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

