СМИ: В Германии опубликовали данные «экзитпола» за два дня до парламентских выборов
Немецкий телеканал ARD во время эфира запустил бегущую строку с якобы результатами экзитполов по итогам выборов в Бундестаг для четырех партий. Об этом пишет газета Bild.
Как отмечает издание, во время показа развлекательного шоу на ARD появилась строка с надписью «Экзитпол по выборам в Бундестаг на 17:46», которая оставалась в эфире в течение нескольких секунд.
Согласно приведенным в бегущей строке данным, социал-демократы якобы получили 22,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) —22,1%, Свободная демократическая партия — 13,2%. «Альтернативы для Германии» - 10,5%.
Причины сбоя неизвестны. Также в ARD не объяснили, базируются ли данные «экзитпола» на каком-либо предварительном опросе.
Выборы в Бундестаг пройдут в воскресенье, 26 сентября. Избирательные участки будут работать до 18:00, сразу после их закрытия первые данные экзитполов будут опубликованы каналами ARD и ZDF.
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