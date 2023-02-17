Медведев заявил, что Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского «верховным украинским клоуном».
Комментируя отказ украинского лидера от переговоров с президентом России он отметил, что Зеленскому делать этого не придётся - он просто подпишет «то, что ему скажут».
«Хотя, говоря откровенно, цена этой бумаги будет невысока. Можно вспомнить Минские соглашения, подписанные предыдущим ковёрным», - написал Медведев.
Он также напомнил о романе Виктора Пелевина «Empire «V» повесть о настоящем сверхчеловеке», где образно объясняется «кем работают такие клоуны и у кого».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский пойдет на переговоры с Московй только когда Запад его заставит, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- В посольство РФ в Румынии отправили подозрительный конверт
- Патриарх Кирилл встретился с главой приходов Юго-Восточной Азии
- Берлин отказался передавать Киеву американские системы ПВО Patriot
- Путин назвал Миллера Соловьем-разбойником и вызвал на татами
- Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных
- Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около Курильских островов
- Медведев заявил, что Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров
- Россиянам рассказали, как распознать вирус в компьютере
- Женщина тяжело ранена из-за обстрела в Белгородской области
- Телеграм: НЛО, эдельвейсы и Чернобыль в Огайо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru