Медведев заявил, что Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров

Комментируя отказ украинского лидера от переговоров с президентом России он отметил, что Зеленскому делать этого не придётся - он просто подпишет «то, что ему скажут».

«Хотя, говоря откровенно, цена этой бумаги будет невысока. Можно вспомнить Минские соглашения, подписанные предыдущим ковёрным», - написал Медведев.

Он также напомнил о романе Виктора Пелевина «Empire «V» повесть о настоящем сверхчеловеке», где образно объясняется «кем работают такие клоуны и у кого».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский пойдет на переговоры с Московй только когда Запад его заставит, сообщает RT.

