Захарова заявила, что Украина заблокировала переговоры с Россией по указке США
Украина заблокировала переговоры с Россией, на которых сама настаивала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РБК.
По ее словам, Киев отказался от переговоров с Москвой под давлением Вашингтона. Так Захарова прокомментировала призыв Китая к сторонам конфликта разрешить конфликт дипломатическим путем.
Она также напомнила, что украинские власти осенью 2022 года специальным законодательным актом запретили переговоры с РФ.
России и Украине необходимо договориться о прекращении огня и уладить конфликт дипломатическим путем, заявил 17 февраля постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь. Он считает, что Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности, передает НСН.
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