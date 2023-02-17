Захарова заявила, что Украина заблокировала переговоры с Россией по указке США

По ее словам, Киев отказался от переговоров с Москвой под давлением Вашингтона. Так Захарова прокомментировала призыв Китая к сторонам конфликта разрешить конфликт дипломатическим путем.

Она также напомнила, что украинские власти осенью 2022 года специальным законодательным актом запретили переговоры с РФ.

России и Украине необходимо договориться о прекращении огня и уладить конфликт дипломатическим путем, заявил 17 февраля постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь. Он считает, что Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности, передает НСН.



