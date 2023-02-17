Захарова заявила, что Украина заблокировала переговоры с Россией по указке США

Украина заблокировала переговоры с Россией, на которых сама настаивала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РБК.

Захарова ответила на заявление Нуланд о Крыме

По ее словам, Киев отказался от переговоров с Москвой под давлением Вашингтона. Так Захарова прокомментировала призыв Китая к сторонам конфликта разрешить конфликт дипломатическим путем.

Она также напомнила, что украинские власти осенью 2022 года специальным законодательным актом запретили переговоры с РФ.

России и Украине необходимо договориться о прекращении огня и уладить конфликт дипломатическим путем, заявил 17 февраля постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь. Он считает, что Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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