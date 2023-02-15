Британский политик: Россия сомнет ВСУ, если Киев не пойдет на переговоры

Киеву следует начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ, заявил в интервью Global Times британский политик Джордж Гэллоуэй.

По его мнению, ситуация на Украине достигла поворотного момента, некоторые подразделения ВСУ уже отводятся назад. Так, в данной ситуации только переговоры могут спасти Украину от поражения, считает Гэллоуэй.

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Переговоры по Украине могут начаться, если Запад поймет точку зрения России в этом конфликте, заявил ранее обозреватель Александр Хилл.

США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил ранее в беседе с НСН военный историк Евгений Норин. При этом Москва неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры с Киевом.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВеликобританияВСУ
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