Британский политик: Россия сомнет ВСУ, если Киев не пойдет на переговоры
Киеву следует начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ, заявил в интервью Global Times британский политик Джордж Гэллоуэй.
По его мнению, ситуация на Украине достигла поворотного момента, некоторые подразделения ВСУ уже отводятся назад. Так, в данной ситуации только переговоры могут спасти Украину от поражения, считает Гэллоуэй.
Переговоры по Украине могут начаться, если Запад поймет точку зрения России в этом конфликте, заявил ранее обозреватель Александр Хилл.
США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил ранее в беседе с НСН военный историк Евгений Норин. При этом Москва неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры с Киевом.
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