Переговоры по Украине могут начаться, если Запад поймет точку зрения России в этом конфликте, заявил ранее обозреватель Александр Хилл.

США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил ранее в беседе с НСН военный историк Евгений Норин. При этом Москва неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры с Киевом.

