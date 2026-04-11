ВСУ ударили по Новой Каховке и нарушили пасхальное перемирие

По его словам, в результате атаки ВСУ был ранен мирный житель, поврежден жилой дом. Кроме того, политик добавил, что из-за сбросов было повреждено три автомобиля.

«Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», - рассказал Оганесов.

Объявленное Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие начало действовать в субботу 11 апреля в 16:00 по московскому времени. Оно должно продлиться до наступления 13 апреля. Украинская сторона заявляла, что согласна на пасхальное перемирие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».