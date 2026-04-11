ВСУ ударили по Новой Каховке и нарушили пасхальное перемирие
В Херсонской области ВСУ ударили БПЛА по Новой Каховке, тем самым нарушив пасхальное перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в своем канале в МАХ написал врио главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов.
По его словам, в результате атаки ВСУ был ранен мирный житель, поврежден жилой дом. Кроме того, политик добавил, что из-за сбросов было повреждено три автомобиля.
«Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», - рассказал Оганесов.
Объявленное Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие начало действовать в субботу 11 апреля в 16:00 по московскому времени. Оно должно продлиться до наступления 13 апреля. Украинская сторона заявляла, что согласна на пасхальное перемирие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Иране опровергли информацию о проходе судна США через Ормузский пролив
- В Москве госпитализировали актера Клаудио де Мальо
- Главному тренеру «Балтики» Талалаеву провели операцию на желудочно‑кишечном тракте
- Дуров: Протокол Telegram по противодействию цензуре обновили
- Мединский рассказал о сложном согласовании обмена пленными между Россией и Украиной
- Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось
- Мини-фильм и бусины: Лидер «Мураками» о новом альбоме «Невеста хочет домой»
- СМИ: ИРИ передала Пакистану список «красных линий» на переговорах с США
- Суд закрыл процесс по делу о клевете экс-депутата ГД Бальбека