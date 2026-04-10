Зеленский согласился на пасхальное перемирие

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к ответным мерам. В этом году мы предлагали прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», - указал он. Украинский лидер отметил, что «людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру».

Зеленский подчеркнул, что у России «есть возможность не возобновлять удары после Пасхи».

До этого президент России Владимир Путин распорядился ввести временное перемирие в зоне боевых действий в связи с празднованием Пасхи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

