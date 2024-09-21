Вслед за Кубой и Южной Кореей: США перебросили дополнительные силы на Аляску

В Вашингтоне свои действия объясняют якобы увеличением активности Москвы и Пекина вблизи Аляски. 

США обвиняют Россию и Китай в наращивании активности у берегов Аляски и поэтому стягивают к полуострову свои военные силы. Однако сам Вашингтон не стесняется в открытую отправлять корабли и эсминцы в регионы, с которыми Россия усиливает военное сотрудничество.

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США СТЯГИВАЮТ СИЛЫ НА АЛЯСКУ

Накануне издание «Politico» сообщило, что США отправляют дополнительные военные силы на Аляску. По данным источника, это якобы происходит из-за активности России и Китая в этом регионе. Сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан считает, что Москва и Пекин стали чаще проводить маневры у полуострова.

Известно, что Вашингтон уже направил туда эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой. К тому же подразделение американской армии высадилось на отдаленном острове у Аляски, при этом эскадрилья истребителей, базирующаяся там, была приведена в состояние повышенной боевой готовности.

До этого издание «Business Insider» сообщало, что американских военных в срочном порядке отправили на Алеутские острова из-за стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Они проводятся вместе с представителями Военно-морских сил Китая. На прошлой неделе США также отправили на острова установки HIMARS.

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По данным портала, подобный шаг со стороны Вашингтона является демонстрацией мощи, так как США хотят показать, что могут за минимальный срок перебросить силы в самые отдаленные районы.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон наращивает военное присутствие у российских границ. В ходе брифинга по случаю начала учений «Океан-2024» политик напомнил, что США объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю.

«Океан-2024» — это масштабные учения ВС России, которые прошли с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, примерно семь тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 90 тысяч личного состава.

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А ТАКЖЕ К ЮЖНОЙ КОРЕЕ И КУБЕ…

Между тем, сами США отправляют свои военные корабли в регионы, с которыми Россия налаживает военное сотрудничество. Например, в июне атомный авианосец США Theodore Roosevelt в сопровождении двух эсминцев с системой Aegis прибыл в порт города Пусан. Это произошло впервые с ноября 2023 года. К тому же в конце июня Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения Freedom Edge.

Также в июне на фоне военных учений России на Карибах американская подводная лодка USS Helena «без приглашения» вошла в территориальные воды Кубы. При этом представители Южного командования американских ВС сообщили, что субмарина находилась в заливе Гуантанамо «в рамках планового визита».

Российские корабли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» прибыли в порт Гаваны 12 июня с целью проведения военных учений. Россия не отправляла военные корабли в Западное полушарие с 2020 года.

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За российскими военными кораблями на Кубе следили два американских эсминца, столько же кораблей с буксируемыми гидролокаторами, а за остальной частью отряда РФ — еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.

Ранее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон не считает необычным появление авиации ВС России у американских границ, передают «Известия».

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ФОТО: dod.defense.gov
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