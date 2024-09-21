Вслед за Кубой и Южной Кореей: США перебросили дополнительные силы на Аляску
В Вашингтоне свои действия объясняют якобы увеличением активности Москвы и Пекина вблизи Аляски.
США обвиняют Россию и Китай в наращивании активности у берегов Аляски и поэтому стягивают к полуострову свои военные силы. Однако сам Вашингтон не стесняется в открытую отправлять корабли и эсминцы в регионы, с которыми Россия усиливает военное сотрудничество.
США СТЯГИВАЮТ СИЛЫ НА АЛЯСКУ
Накануне издание «Politico» сообщило, что США отправляют дополнительные военные силы на Аляску. По данным источника, это якобы происходит из-за активности России и Китая в этом регионе. Сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан считает, что Москва и Пекин стали чаще проводить маневры у полуострова.
Известно, что Вашингтон уже направил туда эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой. К тому же подразделение американской армии высадилось на отдаленном острове у Аляски, при этом эскадрилья истребителей, базирующаяся там, была приведена в состояние повышенной боевой готовности.
До этого издание «Business Insider» сообщало, что американских военных в срочном порядке отправили на Алеутские острова из-за стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Они проводятся вместе с представителями Военно-морских сил Китая. На прошлой неделе США также отправили на острова установки HIMARS.
По данным портала, подобный шаг со стороны Вашингтона является демонстрацией мощи, так как США хотят показать, что могут за минимальный срок перебросить силы в самые отдаленные районы.
При этом президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон наращивает военное присутствие у российских границ. В ходе брифинга по случаю начала учений «Океан-2024» политик напомнил, что США объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю.
«Океан-2024» — это масштабные учения ВС России, которые прошли с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, примерно семь тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 90 тысяч личного состава.
А ТАКЖЕ К ЮЖНОЙ КОРЕЕ И КУБЕ…
Между тем, сами США отправляют свои военные корабли в регионы, с которыми Россия налаживает военное сотрудничество. Например, в июне атомный авианосец США Theodore Roosevelt в сопровождении двух эсминцев с системой Aegis прибыл в порт города Пусан. Это произошло впервые с ноября 2023 года. К тому же в конце июня Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения Freedom Edge.
Также в июне на фоне военных учений России на Карибах американская подводная лодка USS Helena «без приглашения» вошла в территориальные воды Кубы. При этом представители Южного командования американских ВС сообщили, что субмарина находилась в заливе Гуантанамо «в рамках планового визита».
Российские корабли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» прибыли в порт Гаваны 12 июня с целью проведения военных учений. Россия не отправляла военные корабли в Западное полушарие с 2020 года.
За российскими военными кораблями на Кубе следили два американских эсминца, столько же кораблей с буксируемыми гидролокаторами, а за остальной частью отряда РФ — еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.
Ранее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон не считает необычным появление авиации ВС России у американских границ, передают «Известия».
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