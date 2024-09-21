Вслед за Кубой и Южной Кореей: США перебросили дополнительные силы на Аляску

США СТЯГИВАЮТ СИЛЫ НА АЛЯСКУ

Накануне издание «Politico» сообщило, что США отправляют дополнительные военные силы на Аляску. По данным источника, это якобы происходит из-за активности России и Китая в этом регионе. Сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан считает, что Москва и Пекин стали чаще проводить маневры у полуострова.

Известно, что Вашингтон уже направил туда эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой. К тому же подразделение американской армии высадилось на отдаленном острове у Аляски, при этом эскадрилья истребителей, базирующаяся там, была приведена в состояние повышенной боевой готовности.

До этого издание «Business Insider» сообщало, что американских военных в срочном порядке отправили на Алеутские острова из-за стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Они проводятся вместе с представителями Военно-морских сил Китая. На прошлой неделе США также отправили на острова установки HIMARS.