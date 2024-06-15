МИД Кубы: Подлодка США зашла в воды республики без приглашения
Американская подводная лодка USS Helena зашла в территориальные воды Кубы без приглашения. Об этом заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио Домингес, передает Cubadebate.
Ранее США на фоне визита отряда кораблей Военно-морского флота РФ на Кубу направили в залив Гуантанамо субмарину USS Helena.
Как отметили в МИД республики, власти знали об этом шаге, Вашингтон проинформировал о нем заранее. Однако замминистра подчеркнул, что визиты иностранных военно-морских средств «должны проходить по приглашению, а это не тот случай».
«Очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы», — заявил Домингес.
Гавана считает, что американская сторона незаконно оккупирует провинцию Гуантанамо «вопреки воле кубинского народа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru