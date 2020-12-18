Привет от Путина «патриотке Румынии». Кому выгоден конфликт в Приднестровье
Вывод российских миротворцев из Приднестровья возможен, но в свое время, подчеркнул президент России. Однако политологи считают, что новому президенту Молдавии регион, по сути, не нужен, а элитам не нужно примирение.
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе вчерашней пресс-конференции, что Россия выступает за вывод своих военных из Приднестровья, но сделать это возможно лишь тогда, когда для этого «созреют условия».
Так президент прокомментировал призыв избранного президента Молдавии Майи Санду к выводу российских миротворцев из непризнанной республики.
Глава государства отметил, что Санду в этом своем призыве о выводе миротворцев не сказала ничего нового, а также пожелал Санду успехов. «Всего самого доброго», - произнес Путин.
Импульсы в решении приднестровского конфликта возможны только при наличии воли кишиневской администрации к политическим переговорам по этой проблематике. За последние полтора-два года отношения двух берегов Днестра оставались в несколько «замороженном» состоянии, новых договоренностей достигнуто не было, заявил политолог Корнелиу Чуря.
«Наши отношения развивались не очень положительно в последнее время, несмотря на то, что определенные политики, находившиеся у власти, должны были способствовать наращиванию переговорного процесса. Ожидать от Майи Санду каких-то прорывных действий в этом отношении не приходится, но такая задача перед ней и не стоит», — заявил эксперт в эфире Sputnik Молдова.
По его словам, поскольку Санду является политиком правого толка, она не может придать импульс процессу приднестровского урегулирования в принципе. Главное для новоизбранного президента страны сейчас — не ухудшить отношения Кишинева и Тирасполя, не привести их к какой-либо критической точке, полагает политолог.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН высказал мнение, что приднестровский конфликт выгоден элитам Молдавии и Приднестровья.
«Конфликт в Приднестровье выгоден политикам как с правого, так и с левого берега. На этом конфликте зарабатывают кучу денег местные олигархические кланы. Что касается людей, то между ними нет никакого конфликта. Сейчас в период пандемии понятно, что контакты несколько сократились, но до пандемии никаких проблем поехать с одного берега на другой не было, люди встречались с родственниками, общались, работали. Никаких признаков конфликта в регионе нет, только на уровне элиты», - сказал политолог.
Тулянцев добавил, что главная ошибка президента Игоря Додона - сохранение политической элиты, связанной с молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
«Вся политическая и чиновничья элита, которая была при Владе Плахотнюке, осталась на своих местах. Более того, одного из министров, который верой и правдой служил правительству Плахотнюка, Додон сделал премьер-министром страны – это гражданин Румынии Ион Кику. Система осталась той же. Коллективный Плахотнюк, состоящий из чиновников, продолжал свою работу при Игоре Додоне. Потому при нем ничего не изменилось в приднестровском конфликте, хотя он и делал заявления, идущие вразрез с тем, что делалось реально. Сейчас при Санду остались те же люди на тех же местах, так что ничего не изменится, если только риторика», - уверен Тулянцев.
По его словам, у приднестровского конфликта решения, покуда он выгоден элитам этих двух сторон. «Они продают этот конфликт и на запад, и на восток», - резюмировал он.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, что приход Санду к власти в Молдавии лишь усложнит ситуацию в Приднестровье.
«В Молдове в следующем году состоятся парламентские выборы, от которых будет зависеть едва ли не больше, чем от того, кто является президентом страны. Но уже прозвучавшие от Санду заявления формируют новую атмосферу», - сказал Затулин.
Российский парламентарий напомнил, что и при предыдущем президенте Молдавии Игоре Додоне отношения Молдавии и Приднестровья были не безоблачны, а сам он действовал в духе сложившегося в стране надпартийного консенсуса о том, что никакого компромисса с Приднестровьем быть не может.
«Санду, судя по всему, намеревается пойти дальше. И это очень тревожно и опасно. С этой точки зрения Путин и говорит, что условия не созрели. Он говорит о факте, и этот факт я не собираюсь опровергать. Я считаю, что подлинного взаимопонимания и при Додоне между Приднестровьем и Молдовой не было», – отметил депутат.
Выход из этого кризиса он видит в том, чтобы Молдавия отказалась от диктата начала диалог с Приднестровьем. Затулин подчеркнул, что пока же она прибегает к содействию Украины.
«Но Санду готова пойти дальше, она запланировала свой первый визит в Киев и явно в этих интересах», - обратил внимание российский депутат.
Он также добавил, что Приднестровье во внутриполитической борьбе в Молдавии имеет важное значение. По его словам, если группировка Додона хочет интегрировать Приднестровье, чтобы не допустить вхождения страны в состав Румынии, то группировка Санду заинтересована в интеграции с Румынией, а Приднестровье ей необходимо как промышленная база.
«Тем более, что Санду – патриотка скорее Румынии, чем Молдовы, и ей не хочется, чтобы ее упрекали в утрате части наследства, как они представляют. Санду в целом не столько нужно Приднестровье, сколько демонстрация прозападной и антироссийской позиции», - заключил парламентарий.
Тем временем власти Приднестровья попросили Москву упростить предоставление гражданства РФ жителям непризнанной республики. Речь об этом шла 15–16 декабря на переговорах приднестровских чиновников с российскими властями.
Отмечается, что российские паспорта предлагается выдавать жителям Приднестровья, даже тем, кто уже имеет гражданство других стран. По мнению политологов, ускоренному решению вопроса способствует заявление Майи Санду о необходимости вывода с территории Приднестровья российских военных.
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