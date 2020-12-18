Привет от Путина «патриотке Румынии». Кому выгоден конфликт в Приднестровье

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе вчерашней пресс-конференции, что Россия выступает за вывод своих военных из Приднестровья, но сделать это возможно лишь тогда, когда для этого «созреют условия».

Так президент прокомментировал призыв избранного президента Молдавии Майи Санду к выводу российских миротворцев из непризнанной республики.

Глава государства отметил, что Санду в этом своем призыве о выводе миротворцев не сказала ничего нового, а также пожелал Санду успехов. «Всего самого доброго», - произнес Путин.



Импульсы в решении приднестровского конфликта возможны только при наличии воли кишиневской администрации к политическим переговорам по этой проблематике. За последние полтора-два года отношения двух берегов Днестра оставались в несколько «замороженном» состоянии, новых договоренностей достигнуто не было, заявил политолог Корнелиу Чуря.

«Наши отношения развивались не очень положительно в последнее время, несмотря на то, что определенные политики, находившиеся у власти, должны были способствовать наращиванию переговорного процесса. Ожидать от Майи Санду каких-то прорывных действий в этом отношении не приходится, но такая задача перед ней и не стоит», — заявил эксперт в эфире Sputnik Молдова.

По его словам, поскольку Санду является политиком правого толка, она не может придать импульс процессу приднестровского урегулирования в принципе. Главное для новоизбранного президента страны сейчас — не ухудшить отношения Кишинева и Тирасполя, не привести их к какой-либо критической точке, полагает политолог.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН высказал мнение, что приднестровский конфликт выгоден элитам Молдавии и Приднестровья.

«Конфликт в Приднестровье выгоден политикам как с правого, так и с левого берега. На этом конфликте зарабатывают кучу денег местные олигархические кланы. Что касается людей, то между ними нет никакого конфликта. Сейчас в период пандемии понятно, что контакты несколько сократились, но до пандемии никаких проблем поехать с одного берега на другой не было, люди встречались с родственниками, общались, работали. Никаких признаков конфликта в регионе нет, только на уровне элиты», - сказал политолог.

Тулянцев добавил, что главная ошибка президента Игоря Додона - сохранение политической элиты, связанной с молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

«Вся политическая и чиновничья элита, которая была при Владе Плахотнюке, осталась на своих местах. Более того, одного из министров, который верой и правдой служил правительству Плахотнюка, Додон сделал премьер-министром страны – это гражданин Румынии Ион Кику. Система осталась той же. Коллективный Плахотнюк, состоящий из чиновников, продолжал свою работу при Игоре Додоне. Потому при нем ничего не изменилось в приднестровском конфликте, хотя он и делал заявления, идущие вразрез с тем, что делалось реально. Сейчас при Санду остались те же люди на тех же местах, так что ничего не изменится, если только риторика», - уверен Тулянцев.

По его словам, у приднестровского конфликта решения, покуда он выгоден элитам этих двух сторон. «Они продают этот конфликт и на запад, и на восток», - резюмировал он.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, что приход Санду к власти в Молдавии лишь усложнит ситуацию в Приднестровье.

«В Молдове в следующем году состоятся парламентские выборы, от которых будет зависеть едва ли не больше, чем от того, кто является президентом страны. Но уже прозвучавшие от Санду заявления формируют новую атмосферу», - сказал Затулин.

Российский парламентарий напомнил, что и при предыдущем президенте Молдавии Игоре Додоне отношения Молдавии и Приднестровья были не безоблачны, а сам он действовал в духе сложившегося в стране надпартийного консенсуса о том, что никакого компромисса с Приднестровьем быть не может.

«Санду, судя по всему, намеревается пойти дальше. И это очень тревожно и опасно. С этой точки зрения Путин и говорит, что условия не созрели. Он говорит о факте, и этот факт я не собираюсь опровергать. Я считаю, что подлинного взаимопонимания и при Додоне между Приднестровьем и Молдовой не было», – отметил депутат.

Выход из этого кризиса он видит в том, чтобы Молдавия отказалась от диктата начала диалог с Приднестровьем. Затулин подчеркнул, что пока же она прибегает к содействию Украины.