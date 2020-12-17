СМИ: Власти Приднестровья просят Москву упростить выдачу российских паспортов

Власти Приднестровья хотели бы, чтобы российские паспорта выдавались всем желающим на месте, без посещения России, пишет газета «Коммерсант». По данным издания, вопрос может быть решен по модели Донбасса — через президентский указ.

Отмечается, что российские паспорта предлагается выдавать жителям Приднестровья, даже тем, кто уже имеет гражданство других стран.

По мнению политологов, ускоренному решению вопроса способствует избранный президент Молдавии Майя Санду, которая заявила о необходимости вывода с территории Приднестровья российских военных.

Ранее Майя Санду заявила о намерении продолжить диалог с Россией по вопросам утилизации боеприпасов со складов в Приднестровье, передает RT.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН заявил о необходимости защищать проживающих в регионе россиян.

