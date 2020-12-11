«Пекло войны». В Госдуме предрекли Приднестровью судьбу Донбасса

«Россия должна реагировать всегда, когда дело касается ее граждан. А в Приднестровье живет 200 тысяч граждан России. Может ли Украина заявлять нам эти претензии? Конечно, может. Но насколько они с нашей точки зрения оправданы – это другой вопрос. Для чего вы хотите вывести войска? Чтобы задушить их голодом и холодом и забрать оружие?» - задается вопросом депутат.

Он добавил, что при всей абсурдности требований Украины у России нет прямой границы с Молдавией.

«Единственное что Молдавии сейчас мешает задушить Приднестровье и тех людей, что там живут – это вот российские миротворцы и группа наших войск. Вот потому и крики: «Убрать! Убрать! Убрать!» А дальше будет Донбасс, будут с двух сторон применять то, о чем сегодня молчат. Ясно, что Россия не пойдет на вывод миротворцев оттуда, иначе это бросить граждан России в пекло войны. Потому я оцениваю высоко шансы, что Украина пойдет поддерживать требования вывода миротворцев из региона. На Украине нынче разум не в почете, больше думают другими частями тела», - заключил эксперт.

Политолог из Приднестровья Сергей Широков ранее рассказал НСН, что Приднестровье - это единственная место, где Россия и Украина сотрудничают по обороне.

